Camavinga potrebbe trasferirsi in prestito dalla squadra spagnola alla Juventus. Il centrocampista francese, attualmente con il Real Madrid, potrebbe rafforzare il reparto mediano dei bianconeri. La sua presenza potrebbe influenzare la disposizione tattica della squadra, offrendo maggiore dinamicità e copertura a centrocampo. La trattativa è in corso, ma ancora senza conferme ufficiali. La sua eventuale presenza cambierebbe gli equilibri della formazione, secondo le ipotesi di alcuni analisti.

di Luca Fioretti Il talento del Real Madrid può sbarcare in prestito a Torino: ecco come il francese rivoluzionerebbe lo scacchiere dei bianconeri. Il possibile arrivo di Eduardo Camavinga alla Juventus rappresenta molto più di una semplice suggestione di calciomercato. Il centrocampista classe 2002, di proprietà del Real Madrid, è finito nel mirino della dirigenza bianconera come colpo ideale per attuare la rivoluzione tecnica richiesta da mister Spalletti, specialmente per l’alto tasso di qualità e l’incredibile duttilità che il francese garantirebbe alla squadra. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’ex Rennes non è soltanto un mediano di spessore internazionale, ma un autentico jolly tattico capace di ricoprire più ruoli con la medesima efficacia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Camavinga alla Juve: perchè può essere il colpo giusto per Spalletti e come cambierebbe con lui la Vecchia Signora

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