Massimo Boldi vive ancora vicino Milano | la casa che racconta il profondo legame con la città che gli ha dato tutto

Massimo Boldi compie 81 anni il 23 luglio 2026. Attore con oltre sessanta anni di carriera, mantiene ancora una residenza vicino a Milano. La sua casa riflette il forte legame con la città, considerata il luogo che ha accompagnato la sua crescita professionale e personale. La relazione con Milano si manifesta nella scelta di vivere ancora nella zona, dove ha trascorso gran parte della vita.

Massimo Boldi spegne 81 candeline il 23 luglio 2026. Otto decenni di vita, più di sessanta di carriera, e un legame indissolubile con la città che ha fatto da scenografia alla sua straordinaria ascesa: Milano. L’attore, comico, produttore cinematografico e musicista che ha accompagnato generazioni di italiani attraverso i cinepanettoni più iconici del cinema nazionale continua a vivere a due passi dal capoluogo lombardo, in una casa che rappresenta il punto d’arrivo di un viaggio iniziato tra le difficoltà e culminato nel successo. “M i ha dato tutto, è la mia vita “, ha dichiarato Boldi al Corriere della Sera parlando di Milano. Un amore che non conosce tramonto, che affonda le radici in un passato fatto di gavetta, sacrifici e quella voglia di emergere tipica di chi parte dal basso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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