La figlia di una nota conduttrice ha compiuto 20 anni, e la madre ha scritto un messaggio di auguri sui social media. Nell’occasione, la conduttrice ha condiviso un pensiero rivolto alla figlia, menzionando che fin da quando era piccola aveva immaginato questo momento. La dedica ha evidenziato un rapporto forte tra madre e figlia, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico del messaggio.

Si parte dall’infanzia e si arriva fino a oggi: sorrisi, giornate di mare, momenti preziosi in famiglia. Un racconto per immagini che restituisce l’idea di un legame costruito nel tempo, con continuità e presenza. Simona Ventura ha voluto sottolineare l’emozione di vedere raggiunto un importante traguardo: «Quando eri piccola ho sempre pensato a questo traguardo. E ci sei arrivata a questi 20 anni, forte e fragile. Sono stata e sarò sempre fortunata ad averti con me, ti voglio tanto bene, la tua mamma. Il tempo è dalla tua parte». Il legame tra Simona Ventura e Caterina non nasce in modo convenzionale, ma da un percorso di accoglienza iniziato quando la bambina era ancora molto piccola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simona Ventura, la figlia Caterina compie 20 anni: la dedica social che racconta il loro legame profondo

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Caterina Ventura compie 20 anni la dolce dedica di Simona

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