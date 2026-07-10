Annalisa vive lontano da Milano e Roma | la casa che condivide con il marito racconta ciò che conta davvero per lei

Annalisa vive lontano da Milano e Roma, in una casa condivisa con il marito. La sua abitazione riflette ciò che per lei ha più valore, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La cantante è molto conosciuta nel panorama musicale italiano, ma il suo stile di vita e la sua casa sono meno pubblici. La notizia riguarda principalmente la sua vita privata e il suo ambiente domestico.

Annalisa Scarrone, per tutti semplicemente Annalisa è una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Ma nonostante il successo, i dischi di platino e i concerti sold out che la portano continuamente nelle principali città del Paese, la cantante ha fatto una scelta che sorprende molti: ha deciso di restare a vivere nella sua Liguria, lontano dalle grandi metropoli dello spettacolo. Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa si è avvicinata alla musica fin da bambina. A soli sei anni studiava già solfeggio, canto, chitarra classica e flauto traverso, mentre a tredici aveva iniziato a scrivere le sue prime canzoni, tanto da iscriversi alla SIAE per tutelarle. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Annalisa - Esibizionista (live in Rome)

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Annalisa, la casa sul mare in Liguria: il divano in pelle, la cucina vintage e la terrazza panoramicaAnnalisa si divide tra Milano e la Liguria. Savona - dove è nata e vivono i suoi genitori - rimane un posto del cuore. Le radici sono fondamentali per me. Ho periodicamente bisogno di tornare a casa. ilmessaggero.it