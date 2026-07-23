Mario Roggero richieste di risarcimento da €2,3mln dalle parti civili gioielliere in carcere almeno fino a settembre
Le parti civili chiedono un risarcimento di 2,3 milioni di euro. La richiesta di sospensione della pena per il gioielliere è stata respinta, e lui resterà in carcere almeno fino a settembre. La decisione è stata presa durante l'udienza di ieri, giovedì 23 luglio. La cifra richiesta dai risarcimenti è aumentata rispetto alle precedenti.
Respinta la richiesta di sospensione della pena: Mario Roggero resta in carcere almeno fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza. Intanto i risarcimenti salgono a 2,3 milioni Mario Roggero rimarrà in carcere almeno fino a settembre: nella giornata di ieri, giovedì 23 luglio, la sua ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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