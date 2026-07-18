Mario Roggero non ha ancora effettuato il pagamento previsto alle parti civili, nonostante la condanna definitiva per l’omicidio di due rapinatori uccisi davanti a una gioielleria in provincia di Cuneo. Le parti civili si stanno preparando a procedere con il pignoramento dei beni di Roggero. Finora, non sono stati versati i risarcimenti stabiliti dal tribunale. La situazione resta invariata, e nessun pagamento è stato ancora effettuato.

Mario Roggero non avrebbe ancora versato le somme dovute alle parti civili dopo la condanna definitiva per l’omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, i due rapinatori uccisi davanti alla gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. A confermarlo è l’avvocato Giuseppe Roberto Caruso, che durante il processo rappresentava la compagna e le figlie di Mazzarino. «Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, perché ha diverse proprietà», ha spiegato il legale. La sentenza di primo grado, poi confermata in appello e diventata definitiva, aveva stabilito il pagamento di 480mila euro complessivi a titolo di provvisionale, oltre alle spese legali sostenute dalle quindici persone costituite come parti civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero: “Ancora nessun risarcimento”. Le parti civili pronte al pignoramento

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Mario Roggero racconta la sua storia

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