Le parti civili non hanno ancora ricevuto alcun risarcimento da parte dell’avvocato coinvolto nel caso. L’avvocato Giuseppe Roberto ha dichiarato che si procederà con i pignoramenti, poiché l’indagato non ha ancora effettuato pagamenti. Si prevede di iniziare con il pignoramento di alcune proprietà appartenenti all’indagato.

"Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà". Così l'avvocato Giuseppe Roberto Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che Mario Roggero, condannato per l'omicidio di due rapinatori fuori dalla sua gioielleria di Grinzane Cavour, dovrebbe versare secondo la sentenza alle parti civili. Nel processo, Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra. Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest'ultimo e Alessandro Modica, l'autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Le parti civili non hanno ricevuto risarcimento da Mario Roggero, l'avvocato: "Pronti a pignorare"

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Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori; La norma Salva Roggero non salva Roggero; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero.

Oltre ai 14 anni di carcere, Mario Roggero dovrà pagare una provvisionale di 780.000 euro (con richieste totali delle parti civili che superano i 3,3 milioni) alle famiglie dei due criminali che hanno aggredito lui e i suoi familiari. Due immobili di proprietà sono gi x.com

Mario Roggero si merita la sua pena, e non è la persona che voi pensate che sia. reddit

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