Mario Roggero potrebbe pagare due milioni e trecentomila euro di risarcimento alle famiglie dei rapinatori

Da tgcom24.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero potrebbe dover versare 2,3 milioni di euro alle famiglie dei rapinatori uccisi durante un'operazione di polizia. La cifra è stata richiesta in sede legale come risarcimento danni. La causa riguarda la morte di due uomini avvenuta in seguito a un'azione delle forze dell’ordine. La sentenza potrebbe essere pronunciata nelle prossime settimane. Roggero è coinvolto in questa disputa legale, ma non sono stati forniti dettagli sulle responsabilità.

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Due milioni e trecentomila euro. È la cifra che Mario Roggero potrebbe essere costretto a pagare a titolo di risarcimento ai parenti di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, i due rapinatori che il 28 aprile del 2021 assaltarono la gioielleria di Grinzane Cavour e vennero uccisi dai colpi di pistola sparati dal commerciante, e ad Alessandro Modica, il terzo bandito, che rimase ferito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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