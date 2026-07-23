Mario Roggero potrebbe dover versare 2,3 milioni di euro alle famiglie dei rapinatori uccisi durante un'operazione di polizia. La cifra è stata richiesta in sede legale come risarcimento danni. La causa riguarda la morte di due uomini avvenuta in seguito a un'azione delle forze dell’ordine. La sentenza potrebbe essere pronunciata nelle prossime settimane. Roggero è coinvolto in questa disputa legale, ma non sono stati forniti dettagli sulle responsabilità.

Due milioni e trecentomila euro. È la cifra che Mario Roggero potrebbe essere costretto a pagare a titolo di risarcimento ai parenti di Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, i due rapinatori che il 28 aprile del 2021 assaltarono la gioielleria di Grinzane Cavour e vennero uccisi dai colpi di pistola sparati dal commerciante, e ad Alessandro Modica, il terzo bandito, che rimase ferito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero potrebbe pagare due milioni e trecentomila euro di risarcimento alle famiglie dei rapinatori

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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