Alle famiglie dei rapinatori coinvolti in un caso giudiziario, è stato versato un risarcimento considerato da alcuni come eccessivo. La penalista ha commentato che l'importo sembra sproporzionato, chiedendosi se siano stati considerati anche i furti commessi dai rapinatori. La cifra, che ha suscitato polemiche, è stata definita “vergognosa” da una nota avvocata.

“Vergognoso”: Annamaria Bernardini De Pace non ha dubbi su Mario Roggero. Il risarcimento versato dal gioielliere di Cuneo per la famosa penalista è tutto fuorchè normale. L'uomo, condannato a 14 anni e 6 mesi dopo i fatti collegati alla rapina del 28 aprile 2021 nella sua gioielleria a Gallo di Grinzane, nel Cuneese, ha infatti versato nelle casse dei parenti dei rapinatori uccisi ad ora una cifra vicina a 330 mila euro. La somma, parte dei 780mila euro ufficialmente richiesti all'uomo dalla corte, è stata prodotta dall'uomo vendendo le sue proprietà, eccezion fatta per la casa dove abita la sua famiglia. Parte della sentenza che sta facendo discutere milioni di italiani, il risarcimento per Bernardini De Pace sarebbe “vergognoso”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 4 di Sera, De Pace su Roggero: "Risarcimento vergognoso, alle famiglie dei rapinatori mancano i furti?"

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Caso Roggero: Il risarcimento previsto per le famiglie dei rapinatori è vergognoso Annamaria Bernardini De Pace a #4disera News x.com

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