Mario Roggero le richieste di risarcimento sono di 2,3 milioni di euro

Un gioielliere di Grinzane Cavour deve rispondere in tribunale civile a una richiesta di risarcimento di 2,3 milioni di euro. Le ordinanze della Corte d’Appello, emesse a marzo e settembre 2024, confermano questa richiesta. La causa riguarda una disputa legale in corso tra il gioielliere e una controparte. La decisione non è ancora definitiva e il procedimento giudiziario prosegue.

Il gioielliere di Grinzane Cavour Mario Roggero dovrà fronteggiare in sede civile una richiesta di risarcimento per 2,3 milioni di euro. Lo dicono le ordinanze della Corte d’Appello di marzo e settembre 2024. Ovvero quelle che hanno stabilito sequestri di beni e conti correnti del 72enne in Tunisia. La provvisionale dei giudici era di 780 mila euro, di cui 300 mila versati in sede di udienza preliminare, quando Roggero aveva in animo di scegliere il rito abbreviato (che avrebbe comportato sconti di pena). Il totale arriva dalla richiesta di 1,3 milioni dalla famiglia di Andrea Spinelli, 745 mila euro da quella di Giuseppe Mazzarino e 250 mila per il terzo componente della banda Alessandro Modica, soltanto ferito. 🔗 Leggi su Open.online

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MARIO ROGGERO è stato CONDANNATO

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