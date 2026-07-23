L’avvocato di Mario Roggero ha ribadito che il suo assistito sviluppò un disturbo post traumatico dopo la rapina del 2015. La difesa ha contestato la decisione giudiziaria, affermando che non sarebbe stato valutato correttamente il quadro psicologico dell’uomo successivamente all’evento. La questione riguarda l’assenza di approfondimenti sulla patologia psichiatrica che, secondo la difesa, potrebbe aver influenzato il comportamento successivo. La discussione si inserisce nel procedimento in corso.

La difesa di Mario Roggero torna a contestare la decisione giudiziaria sostenendo che non sarebbe stato adeguatamente valutato il quadro psicologico dell’uomo dopo la rapina subita nel 2015. Secondo l’avvocato di primo grado, infatti, Roggero avrebbe sviluppato una patologia psichiatrica riconosciuta anche da un consulente nominato dal tribunale, un elemento che, secondo la difesa, non sarebbe stato preso in considerazione nella sentenza. “ La sentenza è a nostro avviso ingiusta perché non ha tenuto conto di un aspetto importantissimo che è quello psichiatrico ”, ha dichiarato il legale, spiegando che dopo la prima rapina Roggero avrebbe manifestato una condizione riconducibile a un disturbo post traumatico da stress. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero, l’avvocato insiste sulla patologia psichiatrica: “Dopo la rapina sviluppò un disturbo post traumatico”

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