Dopo la prima rapina, un avvocato ha dichiarato che il perito del Tribunale aveva riconosciuto una patologia psichiatrica. Nonostante ciò, né il pubblico ministero né il giudice hanno considerato questa diagnosi nel processo. La sentenza è stata definita ingiusta dall’avvocato, che sottolinea l’assenza di attenzione alla condizione psichiatrica sviluppata dopo il primo episodio.

La sentenza è a nostro avviso ingiusta perché non ha tenuto conto di un aspetto importantissimo che è quello psichiatrico. Roggero dopo la prima rapina aveva sviluppato una patologia psichiatrica riconosciuta dal perito del Tribunale, ma pm e giudice non hanno tenuto conto del parere del loro stesso consulente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, l'avvocato di primo grado: "Dopo la prima rapina diagnosticata patologia psichiatrica"

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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