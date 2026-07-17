Roggero gioielliere soffriva di disturbo post traumatico dopo rapina nel 2015 giudici | Insufficiente per parlare di autodifesa

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2015, un gioielliere fu vittima di una rapina e successivamente soffrì di disturbo post traumatico. Sei anni dopo, durante un processo, la difesa sostenne che il trauma giustificasse un atto di autodifesa. Tuttavia, i giudici hanno escluso questa motivazione, affermando che il disturbo non poteva rappresentare un pericolo attuale e che l’uomo aveva già armi in suo possesso.

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La difesa di Mario Roggero puntò tutto sul PTSD dopo un precedente fatto di cronaca di sei anni prima. Ma i giudici, pur riconoscendo il disturbo, ne hanno esclusa la rilevanza: sia perché il turbamento non può creare un pericolo che non c'è più nella realtà, sia perché con le armi Roggero aveva già. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roggero gioielliere soffriva di disturbo post traumatico dopo rapina nel 2015 giudici insufficiente per parlare di autodifesa
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