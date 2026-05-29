Perché Andrea Sempio non farà la perizia psichiatrica l’avvocato Cataliotti frena i pm di Pavia | l’annuncio a Quarto Grado

L’avvocato di Andrea Sempio ha annunciato che l’uomo non si sottoporrà alla perizia psichiatrica richiesta dalla procura di Pavia nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. La decisione è stata comunicata durante una trasmissione televisiva. La procura aveva disposto la perizia come parte delle nuove indagini, ma Sempio ha deciso di non collaborare con questa richiesta.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Ad annunciarlo a Quarto Grado su Rete4 è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia assiste il 38enne indagato per omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villa a Garlasco. Perché Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica. Cataliotti ha spiegato la posizione del suo assistito con una logica precisa: «Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei... 🔗 Leggi su Open.online

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