Il gioielliere coinvolto in un procedimento giudiziario sarà il primo a essere visitato in carcere a Bollate. Dopo aver trascorso la prima notte in cella, riceverà le prime visite, tra cui quella del proprio avvocato. La visita avverrà già oggi, secondo quanto si apprende. Nessun altro detenuto è stato ancora visitato o ha avuto accesso alle prime ore in cella.

Passata la prima notte in carcere Mario Roggero riceverà già oggi le prime visite da detenuto dell’istituto di Bollate. Il gioielliere di Grinzane Cavour vedrà, com’è comprensibile, il suo avvocato Stefano Marcolini. Ma il legale è stato battuto in velocità dal segretario della Lega Matteo Salvini, impegnato nella corsa forsennata del centrodestra per avere il primato sulla storia del commerciante di 72 anni condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori sparando loro mentre erano in fuga. Insieme a Salvini, a Bollate, i deputati del Carroccio Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Fuori dal penitenziario una delegazione di giovani della Lega ha esposto cartelli e uno striscione con scritto “Grazia per Mario Roggero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini batte tutti: sarà il primo a vedere il gioielliere Mario Roggero in carcere a Bollate (anche prima dell’avvocato)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salvo e Giorgia - Vacanze Boom Boom (Canzone Ufficiale)

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero in carcere a Bollate. Il gioielliere lancia un appello a Mattarella per la graziaMario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate, dopo aver annunciato ai giornalisti di aver chiesto la grazia al presidente della Repubblica.

Mario Roggero arrivato al carcere di Bollate per consegnarsi: il gioielliere deve scontare 14 anniNel pomeriggio, un uomo è stato portato nel carcere di Bollate per scontare una condanna di 14 anni.

Si parla di: Spese militari, legittima difesa, intercettazioni: tutti gli inciampi tra Meloni e gli alleati.

Mario Roggero, prima notte in carcere. L'avvocato: Alle 12 sarò da lui a Bollate. Tajani: Non è una mente criminale, va perdonato e capitoPentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella ... ilmessaggero.it

Mario Roggero condannato in via definitiva, Salvini invoca la grazia: Uomo onestoLa Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero: Matteo Salvini contesta la sentenza e lancia un appello. notizie.it