Mario Roggero in cella per tutto agosto l’udienza per uscire dal carcere fissata a settembre in attesa della grazia di Mattarella

Resterà in carcere almeno per tutto il mese di agosto Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l’udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena, presentata in attesa della decisione sull’istanza di grazia per Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour è detenuto nel carcere di Bollate, dopo che è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di due rapinatori, uccisi dopo un furto nel suo negozio nell’aprile del 2021. L’augurio di Salvini su Roggero. In mattinata, a margine di un convegno del Sib, il vicepremier Matteo Salvini, aveva parlato del caso di Roggero, augurandosi che il gioielliere restasse in carcere «il meno possibile». 🔗 Leggi su Open.online

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