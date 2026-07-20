La grazia i domiciliari il pentimento | così Mario Roggero può uscire dal carcere

Mario Roggero può uscire dal carcere grazie a una decisione sulla grazia e sui domiciliari. A 70 anni, ha ottenuto la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere, dopo aver presentato richiesta di clemenza. La sua richiesta era motivata dal pentimento e dall’età avanzata. La sentenza è stata comunicata recentemente, permettendogli di lasciare la detenzione. Roggero aveva commentato in tv, nel dicembre 2023, che a settant’anni avrebbe dovuto scontare 17 anni di reclusione.

«E io a settant’anni vado a fare diciassette anni in galera, ma non faccia ridere». Così Mario Roggero rispondeva a Luca Sommi durante la trasmissione tv Diritto e Rovescio su Rete4 nel dicembre 2023. Oggi Roggero è in carcere. All’epoca rispose così perché gli arresti domiciliari sono in teoria previsti per tutti i condannati di età superiore a 70 anni. Ma chi ha commesso reati come duplice omicidio e ferimento ne è escluso. Gli arresti domiciliari oggi sono il modo più rapido e semplice per uscire dal carcere per il gioielliere di Grinzane Cavour. Ma non sarà semplice ottenerli. Mentre la legge sulla legittima difesa modificata dalla Lega non è riuscita a evitargli la condanna. 🔗 Leggi su Open.online

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