Mario Roggero è diventato virale in 48 ore ma non per la rapina | i social lo hanno trasformato in un meme

In meno di 48 ore, Mario Roggero è diventato un meme sui social media, senza che ci siano stati processi o sentenze ufficiali. La sua immagine, inizialmente associata a una rapina, è stata diffusa online e ha assunto un ruolo diverso, diventando oggetto di meme e commenti. La viralità si è sviluppata prima di eventuali decisioni legali, riflettendo la rapidità con cui il web può modificare la percezione pubblica di una persona.

Prima ancora che le aule dei tribunali pronunciassero le loro sentenze definitive, la rete aveva già emesso il suo verdetto. Non quello della giustizia, ma quello dell’immaginario collettivo digitale. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese al centro di una vicenda giudiziaria che ha spaccato l’opinione pubblica, è diventato in poche ore un fenomeno virale sui social network. Non attraverso dibattiti o editoriali, ma con il linguaggio che oggi domina le piattaforme: i meme. la nipote di mario roggero quando qualcuno supera la fila a gardaland pic.twitter.comt699D5vBpJ — e (@dontblameme) July 18, 2026 Il volto di Roggero è stato trasformato, deformato, reinventato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Mario Roggero racconta la sua storia

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