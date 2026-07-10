Mentre il Milan si sta ricostruendo spendendo e spandendo, Zlatan Ibrahimovic è diventato un mostro virale. Le sue clip da commentatore dei Mondiali in coppia con Thierry Henry per Fox Sports hanno superato otto miliardi di visualizzazioni in meno di un mese sui social. E arriveranno presto oltre il muro dei 10 miliardi, scrive L’Equipe. Anche se altrove lo avevano fatto a pezzi. Il giornale spiega che anche se “il canale americano detiene i diritti di trasmissione delle partite solo nel proprio territorio, può trasmettere estratti del suo programma di punta in tutto il mondo tramite i social media. Tuttavia, non mostra alcuna ripresa effettiva della competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - I Mondiali hanno trasformato Ibrahimovic in un mostro virale. Ma al Milan non è detto che vada bene, anzi

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