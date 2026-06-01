Trump invade i social | 48 post in poche ore tra meme e IA

Notizia in breve

In poche ore, l’ex presidente ha pubblicato 48 contenuti sui social, tra meme e post generati con intelligenza artificiale. La strategia mira a influenzare l’opinione pubblica e a delegittimare gli avversari politici. La grande quantità di contenuti può alterare la percezione della realtà, creando un flusso continuo di messaggi. Sono stati usati strumenti tecnologici avanzati, come l’IA, per produrre contenuti che rafforzano la propria presenza online e diffondono messaggi specifici in modo rapido.