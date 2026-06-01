Trump invade i social | 48 post in poche ore tra meme e IA
In poche ore, l’ex presidente ha pubblicato 48 contenuti sui social, tra meme e post generati con intelligenza artificiale. La strategia mira a influenzare l’opinione pubblica e a delegittimare gli avversari politici. La grande quantità di contenuti può alterare la percezione della realtà, creando un flusso continuo di messaggi. Sono stati usati strumenti tecnologici avanzati, come l’IA, per produrre contenuti che rafforzano la propria presenza online e diffondono messaggi specifici in modo rapido.
? Domande chiave Come può la saturazione di post cambiare la nostra percezione della realtà?. Quali strumenti tecnologici usa Trump per delegittimare i suoi avversari politici?. Perché l'uso dell'intelligenza artificiale sta eliminando il ruolo del testo?. Cosa accadrà alla democrazia se la verità dipenderà solo dall'impatto visivo?.? In Breve Media di due post ogni ora su Truth con 12,8 milioni di follower.. Bersagli della strategia meme includono Joe Biden, Barack Obama e Gavin Newsom.. Uso massiccio di immagini IA per colpire leader stranieri e il Papa.. Saturazione visiva senza testo per eliminare ogni scala di interpretazione razionale.. Trump e la strategia dei contenuti: 48 post in poche ore su Truth. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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