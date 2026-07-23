Mario Roggero aveva già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili ne restano altri 480 mila

Da virgilio.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere ha già versato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili. Restano da pagare altri 480 mila euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei familiari dei due rapinatori uccisi e il terzo rapinatore ferito, ha già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili nell’udienza preliminare. Ne rimangono altri 480 mila da dare. La precisazione dell'avvocato di Roggero sul risarcimento Perché Roggero è stato condannato a risarcire i familiari delle vittime Il post di Giorgia Meloni sul caso Roggero e i risarcimenti La precisazione dell’avvocato di Roggero sul risarcimento L’avvocato Stefano Marcolini, che assiste Mario Roggero, è intervenuto in collegamento alla trasmissione Morning News nella mattinata di giovedì 23 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

mario roggero aveva gi224 dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili ne restano altri 480 mila
© Virgilio.it - Mario Roggero aveva già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili, ne restano altri 480 mila
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Roggero, dalla rapina alla condanna: la ricostruzione della storia che ha scosso l'Italia

Video Mario Roggero, dalla rapina alla condanna: la ricostruzione della storia che ha scosso l'Italia

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero: “Ancora nessun risarcimento”. Le parti civili pronte al pignoramentoMario Roggero non ha ancora effettuato il pagamento previsto alle parti civili, nonostante la condanna definitiva per l’omicidio di due rapinatori...

Le parti civili non hanno ricevuto risarcimento da Mario Roggero, l'avvocato: "Pronti a pignorare"Le parti civili non hanno ancora ricevuto alcun risarcimento da parte dell’avvocato coinvolto nel caso.

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Chi è Mario Roggero; Tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza Roggero.

mario roggero mario roggero aveva giàMario Roggero resta in carcere, no del tribunale all’istanza di differimento della penaMinacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione nazionale dei mag ... tg24.sky.it

mario roggero mario roggero aveva giàChi è Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e per cui Salvini chiede la graziaIl gioielliere di Cuneo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. La rapina, il processo e la richiesta di grazia ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web