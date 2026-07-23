Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei familiari dei due rapinatori uccisi e il terzo rapinatore ferito, ha già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili nell’udienza preliminare. Ne rimangono altri 480 mila da dare. La precisazione dell'avvocato di Roggero sul risarcimento Perché Roggero è stato condannato a risarcire i familiari delle vittime Il post di Giorgia Meloni sul caso Roggero e i risarcimenti La precisazione dell’avvocato di Roggero sul risarcimento L’avvocato Stefano Marcolini, che assiste Mario Roggero, è intervenuto in collegamento alla trasmissione Morning News nella mattinata di giovedì 23 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero aveva già dato 300 mila euro di risarcimento alle parti civili, ne restano altri 480 mila

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Mario Roggero, dalla rapina alla condanna: la ricostruzione della storia che ha scosso l'Italia

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