mario calabresi valuta una possibile candidatura a sindaco di milano

Mario Calabresi, giornalista e scrittore, ex direttore di Repubblica e La Stampa, attualmente direttore di Chora Media, sta considerando di candidarsi come sindaco di Milano. La decisione non è ancora ufficiale. Calabresi sta valutando questa possibilità senza aver annunciato una candidatura formale. La notizia circola tra le fonti vicine al giornalista, ma non ci sono conferme ufficiali.

Il giornalista e scrittore Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa e attuale direttore di Chora Media, sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Lo ha confermato lui stesso alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi, vicino al capoluogo lombardo, dopo le indiscrezioni girate negli ultimi tempi che lo vedevano un possibile candidato del centrosinistra. «Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo», ha dichiarato, aggiungendo però che ci sono ancora diverse incognite, a partire dal fatto che non si sa ancora se ci saranno le primarie per decidere il candidato della coalizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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