Mario Calabresi valuta la candidatura a sindaco di Milano | Mi piacerebbe fare la mia parte

Mario Calabresi ha confermato di stare considerando una candidatura a sindaco di Milano. La sua decisione segue settimane di voci e indiscrezioni che circolavano sull’argomento. Finora, non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura, ma ha dichiarato di voler contribuire alla città in qualche modo. La notizia si diffonde mentre continua a valutare questa possibilità.

Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Lo ha confermato lui stesso, dopo le indiscrezioni girate negli ultimi tempi su questa possibilità. Calabresi ha parlato questa sera alla Festa dell'Unità di Vizzolo Predabissi, vicino Milano. "Ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano",ha detto rispondendo ad una domanda sulla possibilità di una sua corsa per Palazzo Marino."Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte", ha tra l'altro detto l'ex direttore de "La Repubblica" e "La Stampa". Alla festa dell'unità stava partecipando ad un dibattito sulle crisi internazionali, La notizia è stata rilanciata, tra gli altri dal Corriere della Sera on line e da diversi organi di stampa locali come Milano Today e il Cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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