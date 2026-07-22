Un politico milanese ha dichiarato di valutare la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni. Ha spiegato che molte persone gli chiedono di candidarsi e che sta riflettendo sulla questione. Ha aggiunto di essere interessato a contribuire alla città e che questa idea gli piace. La sua decisione finale non è ancora stata presa.

«Candidarmi? Alla tanta gente me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo c’è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l’estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità». Lo ha detto Mario Calabresi, rispondendo alla giornalista Francesca Martelli sulla possibilità di correre come sindaco della città di Milano alle prossime amministrative, nel corso di un dibattito alla Festa dell’Unità Milano Sud-Est. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilsole24ore.com - Milano: Calabresi, candidarmi? Ci penso, mi piacerebbe fare mia parte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Calabresi: «Candidarmi a Milano? Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte»Mario Calabresi ha dichiarato di valutare la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni a Milano, rispondendo positivamente alle richieste dei...

Leggi anche: “Ho l’Alzheimer e non l’ho accettato. Quando mi sveglio penso, leggo o guardo la tv. Non credo che la mia vita sia finita. C’è ancora da fare”: Danny Glover commosso

Mario Calabresi esce allo scoperto alla Festa de l’Unità di Vizzolo: Sto valutando di candidarmi a sindaco di MilanoSì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Mario Calabresi, giornalista e scrittore, conferma per la prima volta di stare valutando una possibile candidatura a sindaco di Milan ... ilcittadino.it

Mario Calabresi: Candidarmi a Milano? Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parteIl giornalista a un dibattito alla festa dell'Unità: Resto in attesa di capire cosa verrà deciso ... msn.com