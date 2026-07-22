Mario Calabresi ha dichiarato di valutare la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni a Milano, rispondendo positivamente alle richieste dei cittadini incontrati per strada. Ha aggiunto di essere interessato a contribuire alla città e di riflettere sulla propria candidatura. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi ufficiali in vista di eventuali candidature.

«Candidarmi? Alla tanta gente me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo c'è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l'estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità». Lo ha detto Mario Calabresi, rispondendo alla giornalista Francesca Martelli sulla possibilità di correre come sindaco della città di Milano alle prossime amministrative, nel corso di un dibattito alla Festa dell'Unità Milano Sud-Est. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Mario Calabresi: «Candidarmi a Milano? Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Albanese contro le sanzioni Usa: «Oggi colpiscono me, domani chiunque. Candidarmi? Non ci sto pensando» – VideoFrancesca Albanese ha dichiarato di essere stata sanzionata dagli Stati Uniti per il suo ruolo di relatrice speciale sui territori palestinesi...

Tiro a volo, Gabriele Rossetti dopo la vittoria: “Sto già pensando a Los Angeles. Ho cambiato qualcosa nella mia tecnica”Dopo aver vinto la terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, stabilendo un nuovo record mondiale nel finale con 35 piattelli...