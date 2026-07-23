mario calabresi dice che sta pensando di candidarsi a sindaco di milano

Mario Calabresi ha annunciato di valutare una candidatura a sindaco di Milano con il centrosinistra. Dopo settimane di voci, l’ex direttore di Repubblica e La Stampa ha confermato di essere in fase di valutazione per una possibile corsa alle amministrative. Non sono stati forniti dettagli sulla campagna o sulla data ufficiale della candidatura. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Dopo mesi di indiscrezioni l'ex direttore di Repubblica e della Stampa ha confermato che potrebbe presentarsi con il centrosinistra alle elezioni del 2027 Il giornalista Mario Calabresi – ex direttore di Repubblica e La Stampa e attuale direttore di Chora Media – ha confermato che sta pensando di candidarsi a sindaco di Milano alle elezioni comunali della primavera del 2027. Lo ha detto alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi, vicino a Milano, confermando così le indiscrezioni che giravano da mesi e che lo vedevano come possibile candidato del centrosinistra. «Candidarmi? Alla tanta gente me lo chiede per strada, io rispondo che sì io ci penso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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