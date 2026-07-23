Mario Calabresi | Sindaco di Milano? Ci sto pensando

Mario Calabresi ha dichiarato di valutare seriamente l’ipotesi di candidarsi come sindaco di Milano. La sua posizione si avvicina a un sì, anche se non ha ancora confermato ufficialmente la candidatura. In passato, non aveva espresso molte intenzioni in merito, ma ora sembra più vicino a un impegno elettorale. La decisione definitiva non è stata ancora annunciata.

Se non è un sì ci somiglia molto. Anche perché di dichiarazioni in tal senso non ne aveva fatte tante. Mario Calabresi (figlio di Luigi Calabresi), giornalista, scrittore e fondatore di Chora media ieri sera a un dibattito organizzato dal Pd del sud est milanese nell’ambito della festa dell’Unità, ha spiazzato tutti: «Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo». «Detto questo», ha aggiunto, «c’è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l’estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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