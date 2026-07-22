Mario Calabresi | Io candidato a sindaco di Milano? Ci sto pensando

Da milano.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Calabresi ha dichiarato di valutare la possibilità di candidarsi come sindaco di Milano. La notizia è stata diffusa durante una cena informale, dove l’interessato si trovava con altri presenti. Tra le portate consumate, un panino con salamella e patatine, in un contesto tipico di un evento pubblico. La frase è stata pronunciata mentre Calabresi terminava il pasto, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche della decisione.

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DALLA NOSTRA INVIATAVIZZOLO PREDABISSI - Aspettano che Mario Calabresi finisca di cenare. Tra le portate, panino con la salamella e patatine, in pieno stile Festa dell’Unità. Poi lo fermano, poco prima che raggiunga il tavolo del dibattito. L’argomento della serata è la geopolitica. Ma a Vizzolo Predabissi, un paesino di 700 abitanti, l’interesse è per quello che succede a 17 chilometri di distanza, a Milano. «Calabresi, lei sta pensando seriamente di candidarsi a sindaco?», chiede un’anziana militante del Pd. «Ci sto pensando», risponde il giornalista. «Ma seriamente o no?», incalza la vicina di posto.  A quel punto si capisce che le tante risposte private date in questi mesi non bastano più. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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