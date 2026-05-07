Amministrative faro puntato su Venezia | campo largo alla prova delle Comunali tra alleanze e rebus primarie

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in quasi 900 comuni italiani, tra cui Venezia, che rappresenta l’unico capoluogo di regione in questa tornata elettorale. Le consultazioni coinvolgono varie alleanze politiche e diverse proposte di candidature, con un’attenzione particolare alle sfide interne ai partiti e alle possibili coalizioni. La città lagunare si prepara a un voto che potrebbe influenzare anche le dinamiche politiche a livello locale e regionale.

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Il calendario non mente mai. Il 24 e 25 maggio si vota in quasi 900 comuni italiani, con venti capoluoghi tra cui Venezia, unico capoluogo di regione. Chi vince a Venezia porta a casa qualcosa di più di una giunta comunale: porta la prova che il campo largo funziona anche quando la scheda è reale. È questa la scommessa di Elly Schlein: trasformare ogni elezione locale in un tassello della costruzione nazionale, indicare come modello le città già governate insieme. La coalizione come curriculum. Comunali, da Venezia a Reggio Calabria. Secondo un sondaggio BiDiMedia del 30 aprile, il senatore Pd Andrea Martella è avanti con il 47,3% contro il 41,6% dell’assessore uscente Simone Venturini.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Amministrative, faro puntato su Venezia: campo largo alla prova delle Comunali tra alleanze e rebus primarie Notizie correlate Leggi anche: Rebus Pd alle Amministrative in Toscana: nel campo largo regna il solito caos Leggi anche: Conte al delirio di onnipotenza, tra lezioni a Trump e ambizioni imperiali su primarie e campo largo, lancia l’opa su se stesso