Renzi ha dichiarato che senza un centro forte si rischia di perdere, sottolineando l’importanza delle primarie come passaggio indispensabile. Ha aggiunto che nel campo largo serve un’area riformista in grado di contribuire con idee su garantismo, rientro dei cervelli, stipendi e cultura, per rafforzare la possibilità di vincere e governare.

Insieme al campo largo “serve un’area riformista capace di aggiungere ciò che serve per vincere prima e governare poi. E che si faccia sentire sulle idee, dal garantismo al rientro dei cervelli, dagli stipendi alla cultura. Nel frattempo vedremo se il campo largo sarà in grado di proporci in modo unitario un nome”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un’intervista al quotidiano “Corriere della Sera”. Sparando ancora ad alzo zero sul campo largo. La strada delle primarie: “Avremo un nostro candidato”. Per Renzi le primarie sono una strada obbligata, poiché è sempre meglio “far decidere i cittadini. Ma mentre loro decidono le forme, noi siamo più interessati a caratterizzarci per le idee sulla sicurezza, sull’innovazione, sul costo della vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Renzi spacca ancora il campo largo: “Senza centro si perde sicuramente. Le primarie? Sono indispensabili”

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Il Campo Largo si spacca e Frosinone affonda: Gaetano Ambrosiano svela i retroscena

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