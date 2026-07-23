Mario Calabresi ha confermato di valutare una candidatura a sindaco di Milano, affermando: “Ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano”. Le voci sulla sua possibile candidatura circolavano da circa un anno, ma ora la notizia è ufficiale.

“ Ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano”. Le indiscrezioni circolavano da parecchio, almeno un anno. Ora la conferma arriva dal diretto interessato: Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco del capoluogo lombardo. L’ex direttore de La Stampa e di Repubblica, 56 anni, ha partecipato ieri sera alla Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi dove, rispondendo a una domanda, ha parlato di una sua possibile corsa per Palazzo Marino. “Sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso e se potrò fare la mia parte”, ha dichiarato Calabresi. Giuseppe Sala, nei mesi scorsi, lo aveva definito una “persona di livello”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mario Calabresi candidato sindaco di Milano? È lui a confermarlo: “Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte”

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