Elezioni comunali Milano Mario Calabresi | Io candidato sindaco? Mi piacerebbe fare la mia parte resto in attesa
Durante la Festa dell’Unità Milano Sud-Est, un giornalista ha dichiarato di essere interessato a candidarsi come sindaco della città. Ha aggiunto di voler contribuire e di attendere l’autunno per decidere ufficialmente il suo percorso. Non ha ancora confermato la sua candidatura né fornito dettagli sui piani futuri. Le elezioni comunali di Milano sono in programma, e la sua eventuale candidatura resta in fase di valutazione.
Alla Festa dell'Unità Milano Sud-Est il giornalista conferma di valutare una candidatura e rimanda all'autunno il chiarimento sul percorso Le elezioni comunali di Milano si avvicinano sempre di più. Così, Mario Calabresi ha deciso di sciogliere le riserve e di lanciare la propria candidatura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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