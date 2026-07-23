Mario Calabresi adocchia Palazzo Marino | ‘Io sindaco di Milano? Mi piacerebbe’

Da ildifforme.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Calabresi ha espresso il desiderio di candidarsi come sindaco di Milano. Durante un evento pubblico, ha dichiarato di averci pensato e di essere interessato a contribuire alla città. Ha aggiunto di ricevere spesso richieste in tal senso da parte di cittadini, e di essere disposto a mettere la propria energia al servizio di Milano. La sua proposta ha attirato attenzione tra i presenti.

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“Alla tanta gente che me lo chiede per strada,io rispondo che sì io ci penso. Ci sono pensando e mi piacerebbefare la mia parte per Milano, ci tengo“. E’Mario Calabresi, giornalista, ex direttore diStampaeRepubblica, e oggi direttore editoriale diChora Media, che dal palco della Festa dell’Unità di Vizzolo Predabissi tra un panino e una birra, si confessa con i militanti dem che gli chiedono di una sua eventuale candidatura a sindaco della città meneghina. I tempi allora si scandiscono: bisogna aspettare il malinconico settembre, le giornate che si accorciano e la fine dell’estate per avere un quadro chiaro sulle modalità per la scelta del candidato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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