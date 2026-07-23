Mario Adinolfi gli avvocati | Respinta la richiesta partecipare all'udienza del Riesame

Gli avvocati di Mario Adinolfi hanno annunciato che la richiesta di partecipare all'udienza del Tribunale del Riesame è stata respinta. Adinolfi, indagato per truffa legata a un ampio giro di scommesse, non potrà essere presente in aula. La difesa ha presentato una richiesta di revoca dei domiciliari, che al momento non è stata accolta.

Mario Adinolfi non potrà presenziare all'udienza del Tribunale del Riesame. A denunciarlo i suoi avvocati, che chiedono la revoca dei domiciliari. Adinolfi è indagato per truffa su un grosso giro di scommesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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