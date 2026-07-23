Adinolfi i difensori | Respinta la richiesta di farlo partecipare all' udienza del Riesame

Da roma.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I difensori di Mario Adinolfi hanno comunicato che la richiesta di farlo partecipare all’udienza del tribunale del Riesame è stata respinta. L’ex candidato politico non sarà presente in tribunale durante la discussione, secondo quanto dichiarato dagli avvocati. La decisione è stata comunicata ai legali, che hanno annunciato di aver presentato un ricorso contro questa esclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Adinolfi non potrà essere presente all'udienza davanti al tribunale del Riesame. A denunciarlo sono i suoi difensori, gli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, che parlano di una compressione dei diritti del loro assistito, agli arresti da settimane nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato con le accuse di truffa aggravata e continuata, evasione fiscale, esercizio abusivo della raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Avrebbe truffato, questa l'accusa, varie persone, decine, con la promessa di facili guadagni con le scommesse sportive. Ora, in una nota, i legali spiegano di aver presentato un'istanza affinché Adinolfi fosse ascoltato nel corso dell'udienza fissata lunedì 27 luglio, ma la richiesta sarebbe stata respinta. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

adinolfi i difensori respinta la richiesta di farlo partecipare all udienza del riesame
© Roma.corriere.it - Adinolfi, i difensori: «Respinta la richiesta di farlo partecipare all'udienza del Riesame»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, oggi udienza del Riesame per i 4 esecutori materialiQuattro persone, accusate di aver piazzato la bomba che ha danneggiato il conduttore di “Report” il 16 ottobre 2025, sono in tribunale questa mattina...

Mario Adinolfi, i legali presentano istanza al Tribunale del RiesameI legali di Mario Adinolfi, arrestato a Roma per truffa aggravata ed evasione fiscale, hanno presentato un'istanza al Tribunale del Riesame.

Si parla di: Truffa scommesse, Mario Adinolfi resta ai domiciliari.

adinolfi i difensori respintaAdinolfi, i difensori: Respinta la richiesta di farlo partecipare all'udienza del RiesameMario Adinolfi è ai domiciliari accusato di truffa. I suoi legali hanno presentato un'istanza affinché fosse ascoltato nel corso dell'udienza fissata lunedì 27 luglio, ma è stata respinta ... roma.corriere.it

adinolfi i difensori respintaMario Adinolfi si difende in aula e respinge le accuse: Non sono un lestofanteDavanti al gip di Roma, Mario Adinolfi nega ogni illecito e sostiene che gli aderenti alla Scommessa collettiva fossero consapevoli dell’iniziativa. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web