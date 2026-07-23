I difensori di Mario Adinolfi hanno comunicato che la richiesta di farlo partecipare all’udienza del tribunale del Riesame è stata respinta. L’ex candidato politico non sarà presente in tribunale durante la discussione, secondo quanto dichiarato dagli avvocati. La decisione è stata comunicata ai legali, che hanno annunciato di aver presentato un ricorso contro questa esclusione.

Mario Adinolfi non potrà essere presente all'udienza davanti al tribunale del Riesame. A denunciarlo sono i suoi difensori, gli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, che parlano di una compressione dei diritti del loro assistito, agli arresti da settimane nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato con le accuse di truffa aggravata e continuata, evasione fiscale, esercizio abusivo della raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Avrebbe truffato, questa l'accusa, varie persone, decine, con la promessa di facili guadagni con le scommesse sportive. Ora, in una nota, i legali spiegano di aver presentato un'istanza affinché Adinolfi fosse ascoltato nel corso dell'udienza fissata lunedì 27 luglio, ma la richiesta sarebbe stata respinta. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Adinolfi, i difensori: «Respinta la richiesta di farlo partecipare all'udienza del Riesame»

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