I legali di Mario Adinolfi, arrestato a Roma per truffa aggravata ed evasione fiscale, hanno presentato un'istanza al Tribunale del Riesame. L'azione riguarda la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare. La decisione sarà presa nelle prossime settimane. Adinolfi è noto come giornalista e leader di un movimento politico. La procedura legale prosegue secondo i canali giudiziari.

I legali di Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia arrestato a Roma per truffa aggravata ed evasione fiscale, nella giornata di venerdì 17 luglio hanno presentato istanza al Tribunale del Riesame “avendo osservato che a nulla è valso lo spirito collaborativo di Mario Adinolfi, che ha risposto nell’interrogatorio di garanzia a tutte le domande poste dalla gip e dal pm, senza avvalersi come accade spesso per prassi della facoltà di non rispondere”, si legge in una nota degli avvocati, Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo. “D’altronde la vicenda è chiarissima, visto che questa sarebbe l’unica truffa della storia attuata con totale trasparenza su bonifici tracciati e verificabili sul conto bancario del presunto truffatore che sempre da quel conto ha ripagato poi la stragrande maggioranza dei presunti truffati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Adinolfi, i legali presentano istanza al Tribunale del Riesame

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Adinolfi, i legali al Riesame: “Contro di lui una persecuzione giudiziaria”I legali di un giornalista agli arresti domiciliari hanno presentato un’istanza al Tribunale del Riesame, contestando le misure cautelari.

Mario Adinolfi resta ai domiciliari, la decisione della gip e l'attacco dei legali: "Persecuzione giudiziaria"Il giudice ha deciso di confermare i domiciliari per il giornalista e politico durante un interrogatorio durato circa un’ora.

Temi più discussi: Mario Adinolfi davanti al Gip: Non sono un lestofante, gioco solo a poker; Adinolfi al gip: 'Non sono un lestofante, non ho truffato nessuno'; Mario Adinolfi respinge le accuse davanti al gip: Non sono un lestofante, gioco solo a poker; Mario Adinolfi, no del gip alla scarcerazione: Mancanza di trasparenza.

Mario Adinolfi si difende dalle accuse davanti al gip, tra gli scommettitori c'erano pure persone importanti ift.tt/zt0yWD5 Dopo linterrogatorio di garanzia, i legali di Mario Adinolfi avrebbero presentato istanza di scarcerazione x.com

Marione Adinolfi agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale per Scommessa Collettiva. Subito uno speciale in studio con Filippo e Nevio e le Marchi, daaai che funzionaaaa reddit

Truffa scommesse, Mario Adinolfi resta ai domiciliariRespinta la richiesta di revoca della misura cautelare, i legali faranno ricorso al Riesame. Per gli inquirenti è concreto il rischio di recidiva ... editorialedomani.it

Mario Adinolfi, gip conferma i domiciliari per la sua Scommessa CollettivaMario Adinolfi, indagato per un truffa che gli avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro, resta ai domiciliari: respinta la richiesta dei sui avvocati che ... fanpage.it