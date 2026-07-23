Marinai morti nella stiva disposta l’autopsia lpotesi anossia dovuta a un particolare fenomeno chimico

Due ufficiali turchi sono morti il 20 luglio a bordo di una nave mercantile battente bandiera maltese che trasportava pneumatici dalla Germania alla Turchia. Le vittime sono state trovate nella stiva e si sospetta un'anossia causata da un fenomeno chimico. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. La nave si trova in acque internazionali, e le autorità hanno avviato le indagini.

Due ufficiali turchi sono morti il 20 luglio a bordo della nave mercantile MV Amisos, un general cargo battente bandiera maltese che trasportava frammenti di pneumatici dalla Germania alla Turchia. La Procura di Marsala ha aperto un fascicolo per duplice omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, i due marittimi sarebbero entrati in un trunk di accesso alla stiva, uno spazio confinato, e sarebbero morti per asfissia da carenza di ossigeno. La nave è ora ormeggiata al molo Ronciglio del porto di Trapani, sotto sequestro amministrativo. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha pubblicato un’ analisi tecnica della tragedia che spiega cosa potrebbe aver provocato la morte e perché una valutazione chimica preventiva avrebbe potuto impedirla. 🔗 Leggi su Open.online

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