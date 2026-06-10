Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, una Chevrolet nera, martedì pomeriggio in una strada di Rozzano. La polizia ha disposto un’autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore, per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato ritrovato all’interno del veicolo, senza segni evidenti di violenza. Il magistrato di turno ha autorizzato l’esame autoptico. La procura sta indagando sull’accaduto.

Rozzano (Milano), 10 giugno 2026 – Sarà l'esame autoptico, disposto dal magistrato di turno, a stabilire le cause del decesso del 45enne residente nel cremonese, trovato senza vita martedì pomeriggio all'interno della sua auto, una Chevrolet di colore nero. L'uomo è stato rinvenuto all'interno della propria vettura parcheggiata in via Carducci. L'allarme è scattato intorno alle 17.15, quando un passante ha notato la presenza dell'uomo immobile nell'abitacolo e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto erano intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri della Compagnia di Corsico e il personale sanitario del 118 di Milano. I soccorritori, una volta giunti sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, disposta l’autopsia sul corpo del 45enne trovato morto nella propria auto

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