Maldive l' autopsia su Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal | morte per anossia o annegamento

Da liberoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato alle 11, si svolgeranno in forma privata i funerali di Monica Montefalcone, docente universitaria, e della sua figlia Giorgia Sommacal, tra i cinque sub morti durante un'immersione alle Maldive. L'autopsia ha rilevato che la causa delle morti potrebbe essere stata anossia o annegamento. Le analisi sono in corso per chiarire le circostanze. Nessun dettaglio sulla dinamica dell'incidente è stato reso noto.

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Si terranno sabato mattina alle 11 in forma privata i funerali della docente di UniGe Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due dei cinque sub morti durante un'immersione alle Maldive. Le esequie si terranno nella chiesa di San Francesco nel quartiere di Pegli dove già nei giorni successivi alla tragedia si era svolta una messa di preghiera. Venerdì verrà celebrato anche un rosario al quale prenderà parte anche una delegazione di studenti. Il nulla osta per i funerali è arrivato dopo l'esame autoptico svolto all'ospedale di Gallarate. Secondo le prime ipotesi fatte dal medico legale Luca Tajana  mamma e figlia sarebbero morte per annegamento o anossia  (mancanza di ossigeno). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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