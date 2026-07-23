Un attore italiano ha dichiarato che non esistono somiglianze tra lo stile di recitazione di attrici come Greta Garbo, Audrey Hepburn, Anna Magnani e Sofia Loren, in termini di sguardo, risata, movimento del corpo o camminata. La sua osservazione si è concentrata sulle differenze tra le interpreti, senza evidenziare elementi comuni. La discussione si è svolta durante un intervento pubblico, senza riferimenti a eventi o controversie specifiche.

(.) Ti faccio alcuni nomi. Greta Garbo, Audrey Hepburn, Anna Magnani, Sofia Loren. Quali sono le differenze tra di loro, o se vi sono, delle somiglianze nello stile della recitazione: sguardo, risata, movimento del corpo, camminata? No. Sono assolutamente imparagonabili. Tutte grandi attrici ma diverse. Credo che il suo successo di Marilyn Monroe fosse dovuto alla necessità dello schermo di avere bisogno di una interprete originale. Era una attrice assolutamente rivoluzionaria sia nell’estetica che nella visione etica della vita intesa come “leggerezza” nel senso nobile del termine. Attrici di altissimo livello come Ava Gardner, Kathrine Hepburn, Lauren Bacall, come Marleene Dietrich e Greta Garbo, erano belle, certamente, ma austere. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Marilyn Monroe, attrice rivoluzionaria. Della svagatezza come talento. Parla Verdone

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100 anni di Marilyn Monroe: La tragica storia della sua scomparsa

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