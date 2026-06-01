Marilyn Monroe oggi i 100 anni della star del desiderio

Oggi si festeggiano i 100 anni di Marilyn Monroe, nata il 1° giugno 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jeane Mortenson. La celebre attrice ha segnato il mondo dello spettacolo con il suo volto e la sua presenza. La sua data di nascita viene ricordata come un anniversario importante, celebrando una figura che ha lasciato un’impronta duratura nel cinema e nella cultura pop.

(Adnkronos) – Cento anni di Marilyn Monroe. Il 1° giugno 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jeane Mortenson. Oggi il mondo continua a chiamarla Marilyn Monroe. Non è soltanto il segno di un nome d’arte riuscito, ma la prova di un fenomeno rarissimo: la trasformazione di una persona in simbolo universale. Marilyn non appartiene più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Marilyn Monroe rimane una delle icone più durature del XX secolo

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BUON 100° COMPLEANNO CELESTE ALL'ICONA GEMELLI, MARILYN MONROE! reddit

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