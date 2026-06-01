Marilyn Monroe i libri per riscoprire l' attrice a 100 anni dalla nascita
A 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, sono disponibili libri che ripercorrono la sua vita. Tra questi, spiccano l’autobiografia dell’attrice, gli appunti personali e testimonianze di chi l’ha conosciuta. Questi volumi offrono dettagli sulla sua carriera e sul suo percorso personale, arricchendo la conoscenza di chi desidera approfondire la figura di Monroe. La pubblicazione di queste opere permette di riscoprire la sua storia attraverso fonti dirette e testimonianze autentiche.
Tanti autori hanno provato a rispondere alla domanda del secolo: chi era davvero Marilyn Monroe? Cosa aveva di così affascinante per uscire dallo schermo e finire stampata su poster, t-shirt, tazze? Pensiamo di conoscere tutto della sua vita, ma questi libri sull'icona provano a offrirci qualcosa di più. Alcuni conservano le sue parole: sono gli appunti che prendeva di continuo, o la biografia che iniziò a dettare nel 1954 a Ben Hecht. Tra biografie, memoir e ritratti d'autore, i libri su Marilyn Monroe ci restituiscono l'immagine di una donna fraintesa, di una lettrice appassionata, di un'attrice che provò in tutti i modi a uscire dallo stereotipo della svampita e ad avvicinarsi al cinema colto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Marilyn Monroe : Ce qu'il s'est vraiment passé à la fin
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