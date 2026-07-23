Artem Tkachuk condannato a un anno | l’attore di Mare Fuori danneggiò delle auto in sosta a Milano

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno di reclusione Artem Tkachuk, attore di 25 anni noto per il ruolo in “Mare Fuori”. La sentenza riguarda il danneggiamento di quattro auto in sosta nella città. L’attore è stato riconosciuto colpevole di aver causato danni plurimi, in concorso. La decisione è stata emessa dopo il processo che ha valutato le prove presentate.

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Il Tribunale di Milano ha condannato a 1 anno di reclusione Artem Tkachuk, l’attore 25enne che nella nota serie ‘Mare Fuori’ interpreta il personaggio di ‘Pino o’ pazz’, per danneggiamento pluriaggravato in concorso di 4 auto. La sentenza segue i fatti della notte fra il 20-21 maggio, quando il giovane, nato in Ucraina, è stato arrestato (e liberato al mattino) dagli agenti del commissariato di polizia Rho per una serie di schiamazzi, rumori e calci e pugni contro delle macchine in sosta nel Comune alle porte di Milano con danneggiamenti agli specchietti e al telaio. Il pubblico ministero aveva chiesto per Tkachuk e altri tre ragazzi di 18, 22 e 24 anni, la condanna a 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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