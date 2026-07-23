I tubi dell’acquedotto hanno circa 80 anni. È in fase di sviluppo un progetto per riciclare l’acqua del depuratore di Fregene. La società sta valutando il trattamento e il riutilizzo dell’acqua depurata. L’obiettivo è ridurre lo spreco e migliorare la gestione delle risorse idriche. La proposta si inserisce in un piano più ampio di sostenibilità. Per ora, nessuna decisione definitiva è stata presa.

Mentre Parigi riutilizza l’acqua della Senna per innaffiare il verde urbano, è in cantiere un progetto per riciclare quella del depuratore di Fregene, nel comune di Fiumicino. Marco Salis, presidente di Acea Ato2, spiega che l’intervento sarà realizzato entro il 2027. Nel frattempo, si stanno valutando soluzioni simili a Ostia e nel quadrante est. Presidente Salis, quale sarà il meccanismo di recupero e riutilizzo delle risorse idriche?«Dopo adeguato trattamento, come prevede la normativa, l’acqua di uscita del depuratore sarà immessa su una rete duale, separata da quella potabile: in questo modo avrà una seconda vita». A quali funzioni sarà... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Marco Salis, presidente Acea: «Tubi vecchi di 80 anni. Ricicleremo l’acqua anche dai depuratori»

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