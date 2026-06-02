80 anni di Repubblica 80 anni al servizio del Paese | anche Reggio Calabria celebra il 2 giugno

Notizia in breve

Reggio Calabria ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno, giorno in cui si ricorda la nascita della Repubblica. La cerimonia si è svolta con un evento pubblico, mantenendo il tradizionale rispetto per la memoria storica e la gratitudine verso le istituzioni. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alle iniziative organizzate per il giorno. L'attenzione si è concentrata sul valore della responsabilità civica e sulla storia repubblicana.