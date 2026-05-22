I vicini di casa hanno rattoppato i tubi del bagno con lo scotch mi scendevano litri d’acqua dal soffitto e dai lampadari Un disastro danni per 33 mila euro | l’incubo al rientro dalle vacanze
Al rientro dalle ferie estive, un residente ha trovato il soffitto del suo appartamento seminato di acqua, con i tubi del bagno rattoppati con lo scotch dai vicini di casa. L’acqua filtrava dai lampadari e dal soffitto, causando danni stimati in circa 33 mila euro. La situazione si è presentata subito dopo il ritorno, con l’interruttore della luce che scattava e acqua che scendeva copiosa dal soffitto. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del disagio o sulle eventuali azioni legali.
La scena si materializza al rientro dalle ferie estive: l’interruttore della luce che scatta e una cascata d’acqua che piove letteralmente dal soffitto. Da quel 17 agosto, per una nota professionista di Mestre, la propria abitazione in pieno centro si è trasformata in un cantiere inagibile, dando inizio a un contenzioso legale che l’ha costretta ad abbandonare la propria casa per mesi. La vicenda, riportata sulle pagine de Il Gazzettino, ruota attorno a un danno strutturale quantificato in circa 33.000 euro e a un duro scontro tra condomini. Il tutto innescato da un intervento idraulico improvvisato nell’appartamento sovrastante. “ Scendevano litri d’acqua dal soffitto e dai lampadari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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