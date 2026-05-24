Nella villa di un pilota a Montemarciano, quattro giovani sono stati minacciati con pistole durante un furto. I ladri si sono impossessati di circa 300mila euro tra orologi di marca, gioielli, monili d’oro, denaro e argenteria. Nessuno è rimasto ferito. La rapina si è verificata durante un episodio di terrore, con i malviventi che hanno portato via tutto ciò che era presente nella proprietà.

MONTEMARCIANO Hanno rubato tutto: un bottino di quasi 300mila euro tra collezioni di orologi di marca, gioielli, monili d’oro, soldi e argenteria. E’ stata una notte da incubo quella vissuta tra venerdì e ieri nella villa della famiglia Locanto, in via della Marina, a Montemarciano. In casa all’una e mezza di notte c’era Giorgio Locanto, 19enne studente universitario e calciatore con un suo amico e due ragazze: i quattro avevano trascorso in compagnia la serata ed erano da poco entrati in camera a riposare. La ricostruzione Non c’era Diego, padre di Giorgio, ex pallavolista, pilota e imprenditore: era impegnato al circuito di Vallelunga nella sua passione di sempre per le gare automobilistiche (oggi gestisce una scuderia di Lamborghini e Ferrari da corsa). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Terrore nella villa del pilota Locanto a Montemarciano, pistole puntate a 4 giovani. Colpo da 300mila euro: «Ci hanno portato via tutto»

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sto giocando nella mappa villa del terrore, fammi sapere se ho fatto qualcosa di sbagliato; se sì, lo sistemerò :) reddit

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