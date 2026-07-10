Colpo da 270mila euro tra quattro regioni del Sud | ai domiciliari presunto autore di nove furti

Notizia in breve

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso nove furti in quattro regioni del Sud, per un valore complessivo di circa 270.000 euro. Le indagini hanno coinvolto i Carabinieri di Avetrana e di Bari Santo Spirito, che hanno coordinato le operazioni di esecuzione delle misure restrittive. L’indagato è ritenuto responsabile di aver messo a segno i furti in diverse località, ma non sono stati forniti dettagli sulle singole azioni o le modalità.