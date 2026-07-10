Colpo da 270mila euro tra quattro regioni del Sud | ai domiciliari presunto autore di nove furti
Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso nove furti in quattro regioni del Sud, per un valore complessivo di circa 270.000 euro. Le indagini hanno coinvolto i Carabinieri di Avetrana e di Bari Santo Spirito, che hanno coordinato le operazioni di esecuzione delle misure restrittive. L’indagato è ritenuto responsabile di aver messo a segno i furti in diverse località, ma non sono stati forniti dettagli sulle singole azioni o le modalità.
Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri della Stazione di Avetrana, con il supporto dei militari della Stazione Bari Santo Spirito, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 42enne barese, ritenuto presunto responsabile di una serie di furti aggravati messi a segno tra il 2024 e il 2025 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica, conclude un’attività investigativa avviata dopo il furto commesso il 18 giugno 2024 ai danni di un’azienda del settore alimentare con sede ad Avetrana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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