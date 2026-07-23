Il ds del Napoli ha dichiarato di non aver gradito le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne contro l’allenatore. Ha confermato che il calciatore resterà in rosa. Nessun cambiamento nel suo status contrattuale è previsto. La comunicazione è stata fatta in occasione di una conferenza stampa. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul futuro di De Bruyne o su eventuali sanzioni.

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato di Kevin De Bruyne. Il ds del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha affermato di non aver gradito le sue dichiarazioni contro Conte, ma che il calciatore resterà in azzurro. Manna su De Bruyne: “Resterà a Napoli”. Nella conferenza stampa di oggi, il ds del Napoli Giovanni Manna ha toccato tutti i punti più importanti del calciomercato del Napoli. Il dirigente ha parlato anche di Kevin De Bruyne, affermando nettamente l’assenza di dubbi sul futuro del belga: “De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per due anni. Non vedo la necessità di chiedersi cosa deciderà. Il mister non ci ha parlato, come non ha palrato con nessun calciatore prima dell’inizio della preparazione, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti gli altri”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna netto su De Bruyne: “Non ho gradito le sue dichiarazioni. Sul suo futuro…”

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