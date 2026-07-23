Manna lancia il Napoli | La rosa è forte sul mercato solo colpi che fanno la differenza

Il direttore sportivo del Napoli ha dichiarato che la rosa della squadra è forte e che il club opererà sul mercato solo con acquisti che possano fare la differenza. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante il ritiro di Dimaro e indicano un approccio selettivo nelle future operazioni di mercato. Non sono stati annunciati acquisti specifici né dettagli sui possibili trasferimenti in corso.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal ritiro di Dimaro arrivano indicazioni chiare sul presente e sul futuro del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto in conferenza stampa, ha ribadito la fiducia nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, spiegando che il club interverrà sul mercato soltanto se si presenteranno occasioni in grado di aumentare realmente il valore della squadra. Sull’infortunio di Alessandro Buongiorno, Manna ha spiegato: “ Ci condiziona perché rappresenta un’assenza di rilievo ed è un calciatore molto importante per noi. Ma avendo cinque difensori in rosa non abbiamo fretta di valutare eventuali mosse da compiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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